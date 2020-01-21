Экс-главе полиции Одессы сменили домашний арест на залог в 500 тысяч гривен

Бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина подозревают в хищении партии сигарет на 50 млн гривен, которые были вещественным доказательством в уголовном производстве.

Головин до последнего времени находился под ночным домашним арестом из-за этого дела. Высший антикоррупционный суд отменил для Головина эту меру пресечения и избрал ему залог в размере 525 500 гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают 21 января Украинские новости.



Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и сменил меру пресечения. Однако Головин должен являться к следователю, прокурору и в суд, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронный браслет. Также он обязан воздержаться от общения с подозреваемыми по его делу и свидетелями.

Срок действия обязательств истекает 17 марта.

Как сообщала Одесса News, экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко подозревают в хищении крупной партии контрабандных сигарет. По версии правоохранителей, Головин вместе с Гейко продали в 2017 году семь контейнеров сигарет, которые проходили по одному из дел вещественными доказательствами. Головина задержали в Одессе 25 июля. Гейко изначально скрылся, но 30 июля он был также задержан.

После этого Головина отпустили под домашний арест до конца сентября.

Кстати, экс-глава полиции Одесской области отказался давать показания.

Также Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту декларирования недостоверной информации Дмитрием Головиным за 2017 год.