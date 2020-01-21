Нардеп Скорик требует разъяснений, почему отказано в памятнике на Куликовом поле

Народный депутат Украины из Одессы Николай Скорик потребовал от мэрии рассказать, кто из членов топонимической комиссии был против установки Поклонного креста погибшим в Доме профсоюзов в 2014 году на Куликовом поле.

Как сообщает в Facebook пресс-служба нардепа, «Николай Скорик требует объяснений относительно оскорбительных высказываний Южного межрегионального отделения Украинского института национальной памяти в сторону погибших в результате трагедии 2 мая 2014 года!».

Соответствующее письмо нардеп от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» направил председателю топонимической комиссии, вице–мэру Одессы Павлу Вугельману.



Кроме того, нардеп направил письма Министру культуры, молодёжи и спорта Украины, начальнику Главного управления Нацполиции в Одесской области Премьер-Министру Украины с возмущением по поводу комментария, с которым выступил Украинский институт нацпамяти относительно решения топонимической комиссии, в котором жертвы 2 мая называются сепаратистами и коллаборационистами.

Пресс-служба народного депутата отмечает,. что «политик в течение 6 лет добивается справедливого расследования резонансных событий 2014 года, в том числе и создания Специальной комиссии, которая стимулировала бы правоохранителей назвать и наказать виновных и тем самым дать исчерпывающий ответ о пережитой Одессой трагедии».

Как сообщала Одесса News, 17 января историко–топонимическая комиссия Одесского горсовета отклонила предложение областной федерации профсоюзов установить на Куликовом поле крест в память о жертвах трагедии 2 мая.