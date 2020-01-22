Сегодня с 9 утра у некоторых одесситов отключат свет

На среду, 22 января, в Одессе запланировано очередное отключение электроснабжения.

Об этом сообщает облэнерго.

Так, с 9:00 до 17:00 электроснабжение будет прекращено в домах по следующим адресам:

— ул. 1-я линия, 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270;

— 12-я Суворовская, 1, 9, 142/2д;

— 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги (полностью);

— 3-я линия (Лиманчик), 6;

— 3-я Суворовская, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223;

— 30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245;

— 5-я Суворовская (полностью);

— 9-я линия Дачи Ковалевского, 12;

— переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6;

— Военный спуск, 1/3;

— ул. Гоголя, 7, 1/3;

— Дача Ковалевского, 102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 111о, 103/17, 103/13а, 142/5, 111м, 132а, 111к, 144а, 103/13, 111с, 111ф, 144/10, 103/18, 103/18а, 111н, 103/5, 142/43, 103/6, 142, 103/3, 132а, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 111л, 103/16, 103/4, 153/13, 144/5, 144/6, 144/1, 144, 144/3;

— Княжеская, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33б, 33а, 34, 36, 38, 40;

— переулок Ковалевского, 9;

— Конная, 11, 13, 18, 22;

— Ореховая, 177, 196, 252;

— Пастера, 34;

— ул. Пишоновская, 1, 6;

— Правды (переименована в Просвещения), 1/24, 150, 152, 154, 1/7, 156, 1/11, 1/3, 1/1, 1/13203, 1/33165, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255;

— Приморская, 20, 23, 25.

С 9.00 до 19.00 будут без света потребители по таким адресам:

— ул. Академика Вильямса, 87, 81/1, 81/3, 75, 81, 83, 81/2, 77;

— проспект Академика Глушко, 18а, 16;

— ул. Академика Королёва, 100/1, 70, 100;

— Архитекторская, 20/1, 20, 22;

— Ильфа и Петрова, 41, 43, 47, 49, 53, 57, 61, 63, 63/1, 57/2, 57/4, 57/1, 55/1, 43/1, 43/2, 57/3.