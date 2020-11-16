Штаб Скорика требует пересчитать голоса избирателей

Предвыборный штаб кандидата на должность Одесского городского головы Николая Скорика требует пересчёта голосов из-за массовой порчи бюллетеней.

Об этом на брифинге заявил руководитель штаба Скорика Роман Сеник.

«Нашим штабом начат параллельный подсчёт голосов, чтобы сравнить те цифры, которые будут предоставлены территориальным избирательным комиссиям, и те, которые действительно были получены на участках», – отметил Роман Сеник.



Он подчеркнул, что наблюдатели от ОП-ЗЖ фиксируют массовую порчу бюллетеней с голосами, отданными за Николая Скорика.

«Главы участковых комиссий, которые работают на действующего мэра, фальсифицируют выборы путём перекладывания бюллетеней за Николая Скорика в испорченные. Данные нарушения были зафиксированы на большинстве участков, где уже проведён подсчёт голосов», – сказал Сеник.

Руководитель штаба подчеркнул, что составляются соответствующие акты, которые регистрируются в комиссиях.

«Составленные нами акты и видеофиксация допущенных нарушений станут основанием для уточнения протоколов или пересчёта голосов. И мы будем требовать, чтобы на тех участковых комиссиях, где эти нарушения выявлены, был осуществлён пересчёт. Мы не позволим украсть ни один голос, отданный одесситами за Николая Скорика», – акцентировал Роман Сеник.

Как сообщала Одесса News, кандидат на должность Одесского городского головы от политпартии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик опасается манипуляций со стороны городской территориальной избирательной комиссии при подсчёте голосов во время воскресного второго тура выборов.

Фото: Одесса News/Александр Александров, ОП-ЗЖ