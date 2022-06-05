101-й день войны: юг Украины мужественно продолжает противостояние с врагом

Силы обороны юга нашей страны 4 июня продолжали противостояние с врагом на занятых рубежах вдоль линии столкновения, длящееся уже 101 день.

По сообщению представителя Оперативного командования «Юг», полковника Владислава Назарова, вчерашние попытки ведения воздушной разведки врагом с помощью «Орлана-10» «и более скромного квадрокоптера» подверглись метким выстрелам наших подразделений. Уничтожены оба беспилотника-разведчика и полученные ими данные. Зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил на южном направлении также уничтожили БПЛА типа «Форпост».

За сутки «нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач уничтожены 10 рашистов, самоходная гаубица «Мста-С» и модернизированный БТР-82А», — сказал офицер.

Отмечается о продолжении обстрелов Николаевской и Херсонской областей. По нашим позициям и населённым пунктам с мирным населением враг применяет тяжёлую ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Вчера под утро враг нанёс коварный ракетный удар по Одесщине, попав в сельскохозяйственное предприятие. Разрушены складские помещения, повреждено оборудование и несколько автомобилей. Пожар на 40 кв.м спасателями оперативно ликвидирован. Двое получили лёгкие повреждения.

В Чёрном море в корабельной группировке врага, по данным ОК «Юг» 4 корабля и 1 подлодка, снаряжённые 36 крылатыми ракетами, а также 5 военнодлесантных корабля.

«Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются актуальными. Учтите это перед тем, как планировать свой отдых на побережье», — предупреждает представитель ОК «Юг».

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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