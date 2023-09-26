В Одессе из-за российских обстрелов повреждены 9 объектов культурного наследия

В результате российских обстрелов Одессы в ночь на 25 сентября повреждены девять объектов культурного наследия.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

В частности, из-за ракетных обстрелов получили повреждения здания, которые являются памятниками архитектуры национального значения:

Воронцовский дворец (1824–1829), пер. Воронцовский,2

дом Марини, Ашкинази (конец XIX в.), Приморский бульвар, 3

дом Серато и Верани (1824–1826), Приморский бульвар, 4

доходный дом Лерхе (1823–1826), Приморский бульвар, 5

дом Зонтага (1826–1827, 1850), Приморский бульвар, 6

дом Завадовского (1830), Приморский бульвар, 8

дворец (объём фасадного здания) (1829–1830), Приморский бульвар, 9

дворец Лопухина, Ралли, гостиница «Лондонская» (1827, 1851, 1898–1899), Приморский бульвар,11

дом Золотарёва, Масса (1820-е, 1872), Приморский бульвар,12.

Так выглядит один из кабинетов Воронцовского дворца

Гостиница «Лондонская»

В помещениях взрывными волнами повреждены или разбиты окна. В результате взрывной волны получили повреждения также жилые дома.

Кроме того, повреждены объекты культуры в Нерубайской территориальной общине Одесской области. Это сельский дом культуры и школа искусств.

Одесса News информировала, что ночью 25 сентября российские оккупанты атаковали Одессу и область несколькими волнами дронов и ракет. Под ударами оказалась припортовая инфраструктура, была разрушена недействующая гостиница «Одесса» и морвокзал. Погибло 2 человека.

Силы обороны юга Украины сообщили, что российские оккупанты во время ночной атаки на Одессу и область выпустили 19 беспилотников и 14 ракет. Сбиты все дроны и 11 ракет.

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