Очередной плёночный скандал: Порошенко обвиняется в госизмене

Народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач обнародовал несколько аудиозаписей разговоров экс-президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Госдепа Джоном Керри, свидетельствующие о международной коррупции и внешнего управления Украиной.

Это событие, возможно, с далеко идущими последствиями, произошло на пресс-конференции Деркача 19 мая в Интерфаксе.



О чём шла речь на плёнках?

На аудиозаписях обсуждали отставку генпрокурора Виктора Шокина, повышение коммунальных тарифов, реформу цен на лекарства и многое, о чём другом. И всё время Порошенко рассыпался в любезностях перед американцами.

Об отставке генпрокурора Виктора Шокина Порошенко и Керри говорили 3 декабря 2015 года.

«Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры», — сказал Керри и сослался на «обеспокоенность» вице–президента Джо Байдена.

Затем Деркач привёл запись разговора Байдена и Порошенко от 22 марта 2016 года, то есть за четыре дня до снятия Шокина в Раде.

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов», — заявил Байден.

«Чрезвычайно сильная мотивация. Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции Луценко», — ответил Порошенко и тут же сделал реверанс перед заморским собеседником. «Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю своё предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко», — добавил Порошенко.

При этом президент Украины сам признал в разговоре с американцем, что никаких оснований увольнять Шокина нет: в коррупции тот не замечен, каких-либо неправомерных действий не предпринимал. Но Шокин вёл расследование дел в компании «Буризма», к которой имел отношение сын Байдена Хантер, а найденные в компании недостатки могли угрожать политической карьере Байдена-старшего. «Я сказал: я еду через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын (Шокин — ред.) был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли», — рассказывал впоследствии сам Байден.

Деркач отметил, что обещанный миллиард Порошенко собирался потратить на госзаказы по производству военной техники, разместив их на своих же предприятиях. «А прибыль шла в карманы владельцам — Свинарчукам–Порошенко», — отметил Деркач.

Однако после увольнения Шокина для получения кредитного миллиарда долларов появились новое условие — поднятие тарифов. Здесь Порошенко превзошёл все ожидания Байдена, подняв их для украинцев не на 75%, как требовал МВФ, а на все 100, о чём на плёнках свидетельствует фраза Петра Порошенко: «В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100%-ные тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%».

Более того, он сообщил американскому куратору, что «мы запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия». «Я согласен», — одобрил всё это Байден.

Затем американец дал задание будущему генпрокурору Украины: работать над компенсацией вреда, который ему (Байдену) нанёс Шокин.

Порошенко отрапортовал, что уже дал Луценко задание выйти на контакт с американским посольством. Кроме того, он попросил Байдена выделить человека из посольства США или другой страны для согласования вопросов по Генпрокуратуре Украины, чтобы тот был «доверенным лицом в новой системе прокуратуры». То есть, по-народному говоря, просил обозначить «смотрящего».

Таким «смотрящим» стал Богдан Витвицкий, отметил Деркач.

«Все мы хорошо помним, как НАБУ, вместо того чтобы расследовать преступления Байдена, сливало его людям в посольстве персональные данные Шокина и его семьи», — напомнил Деркач.

Жаловался Порошенко Байдену на нардепов, мол, надавите на них, не давайте им денег, обсуждал покупку голосов для принятия нужных Америке решений.

Читатель, вероятно, помнит назревание весной 2016 года в Верховной Раде политического кризиса, когда «Батькивщина», «Самопомич» и Радикальная партия вышли из коалиции, что должно было привести к перевыборам (согласно Конституции Украины) и отставке Кабмина Яценюка.

«Я лично заблокировал отставку правительства Яценюка, потому что я вам пообещал. Только поэтому», — заявил Порошенко Байдену и не постеснялся рассказать ему, как манипулировал голосами депутатов. Президент Украины успокоил «куратора», сказав, что недоверие Кабмину, которое объявила Рада, «не означает отставки правительства, это просто политическая оценка его действий».

«Внешнее управление (Украиной) — это не какая–то теория заговора, это чёткие указания Байдена, где обойти закон, а где его нарушить», — подчеркнул Андрей Деркач.

Любопытны аудиозаписи и по поводу пресловутой Яресько. Так, Порошенко и Байден открыто обсуждали покупку голосов народных депутатов ради принятия нужных США законов и назначения американской гражданки Яресько премьер-министром вместо Яценюка. Кроме того, президент Украины просил вице–президента США надавить на депутатов от «Самопомичи», чтобы они поддержали кандидатуру Яресько, и жаловался на лидера «Самопомичи» Садового.

В итоге, правда, премьером стал Владимир Гройсман. Но, «как видим, гражданин США Байден управлял половиной парламента Украины, — подчеркнул Андрей Деркач. — Это прямое внешнее управление». Он добавил, что Порошенко жаловался на «Самопомич» неоднократно и просил не давать им денег и не выделять грантов, потому что её глава Андрей Садовой (мэр Львова) — «безответственный политический лидер». Байден в ответ пообещал «сделать всё возможное».

Деркач проиллюстрировал на аудиозаписях, как люди Байдена руководили крупнейшими государственными предприятиями Украины через их наблюдательные советы.

В частности, политики беседовали и об Айварасе Абромавичюсе. Так, 11 февраля 2016 года Байден звонил Порошенко, чтобы узнать причины увольнения министра экономики, литовца Айвараса Абромавичюса (в настоящее время он возглавляет «Укроборонпром». — Ред.). При этом Байден признаётся, что не может выговорить фамилию своего протеже, а Порошенко подхватывает его юмор.

Затем Порошенко говорит Байдену, что такой поступок Абромавичюса «чрезвычайно безответственный». Он рассказал, как вызвал литовца к себе и напомнил ему, что пригласил его в страну и поддерживал его всё время, более того, предоставил ему охрану из спецслужб, нарушив при этом закон, и даже дал гражданство Украины.

Досталось в телефонных разговорах Байдена-Порошенко и олигарху Коломойскому.

Байден назвал хозяина «Приватбанка», олигарха Игоря Коломойского «занозой в ж*пе».

За месяц до начала национализации «Приватбанка», 16 ноября 2016 года, вице–президент США Байден звонил президенту Порошенко с предложением ускорить процесс национализации банка до прихода к власти в США Трампа.

«Всё, что можно будет сделать, чтобы осуществить давление на «Приватбанк» относительно закрытия вопроса, чтобы получить следующий транш от МВФ, я бы со всем уважением рекомендовал бы как критически важное для вашей экономики и физической безопасности», — сказал Байден.

«Я знаю, что сложно. Коломойский — заноза в ж*пе и проблема для всех. Но это действительно критически важно», — добавил американский вице-президент.

Необходимость такой спешки, по словам Байдена, обусловлена тем, что вскоре должна была состояться инаугурация президента Трампа. И до того времени Украине нужно выполнить все условия, которые требует от неё МВФ, чтобы успеть получить кредит (а национализация «Приватбанка» — одно из таких требований), поскольку при Трампе с этим могут быть проблемы.

Далее Байден говорит, что Порошенко должен позвонить главе НБУ Валерии Гонтаревой и поддержать её в решении, которое она собирается принять.

«Это очень важно – то, что я от вас это услышал», — ответил Порошенко. Затем он попросил запускать процесс по национализации после 22 ноября, чтобы Рада успела принять бюджет на 2017 год. Поскольку, говорит Порошенко, Коломойский контролирует часть парламента.

«Премьер-министр просил меня проголосовать сначала бюджет, а потом начать процесс. Это конфиденциальная информация, но…» — поделился Порошенко внутренними делами страны.

«Я сохраню её в тайне», — пообещал Байден.



Реакция на обнародованные аудиозаписи со стороны общественности и журналистов последовала незамедлительно. Так, юрист Андрей Портнов, заявитель более десятка уголовных дел против Петра Порошенко сказал: «ГБР и Генеральный прокурор, по факту обнародованных сегодня аудиозаписей государственной измены Порошенко вас надо тыкать мордой в реестр уголовных производств или сами зарегистрируете?»

Ещё более категоричной была в своих высказываниях журналистка Ольга Шарий: «Возникает резонный вопрос: почему все эти твари, спонсируемые чужим государством, все эти СМИ, политики, партии, активисты, которые выполняют заказы США прямые, почему они кого-то смеют называть непатриотами? Продажные шлюхи продолжают указывать, какой партией нужно быть, каким журналистом».

Это только два из откликов на обнародованное нардепом.

Посмотрим. что будет дальше…

P.S. Как стало известно из СМИ, аудиозаписи переговоров между вице-президентом США Джо Байденом и экс-президентом Порошенко, опубликованные 19 мая, стали основанием для открытия уголовного производства по статьям 111 (государственная измена) и 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.