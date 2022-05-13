Чиновника нацпарка в Одесской области будут судить за коррупцию

Чиновника администрации одного из нацпарков Одеской области будут судить за коррупцию.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, направившая в суд обвинительный акт в отношении руководителя отдела администрации одного из национальных парков Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

По данным следствия, делец разработал противоправную схему получения взяток от лиц, занимающихся браконьерским промыслом рыбных ресурсов на территории парка.

Так, мужчина с подчинённых ему мастеров по охране природы парка брал деньги за непринятие мер реагирования на правонарушения в сфере экологии. Денежные средства переводились на банковский счет дельца или предоставлялись лично в руки.

В частности, коррупционер получил 21 тыс грн за двухнедельную браконьерскую ловлю рыбы 5 лодками, из расчёта 2 тыс грн за одну лодку в неделю.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года в Одесской области следователи завершили досудебное расследование по факту получения взятки председателем одного из поселковых советов.

Фото: прессслужба Одесской областной прокуратуры

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