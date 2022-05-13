Украина возобновила экспорт свинины и говядины через одесскую Орловку

Украина согласовала условия транзита через ЕС мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«По результатам переговоров с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС были обновлены условия ввоза и транзита украинских товаров через территорию ЕС. В частности, достигнута договорённость о транзите украинской продукции посредством паромного сообщения через румынский пункт пропуска Исакча-Орловка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны согласовали осуществление транзита мяса свинины и говядины, а также мясных продуктов и композитных продуктов из этих видов мяса, обработанных в соответствии с категориями обработок B-F (в соответствии с п. 1 приложения XXVI к Регламенту (ЕС) № 2020 /429).

В министерстве подчёркивают, что транзит разрешён только через порты Румынии в качестве исключения на время действия военного положения и деблокады украинских портов.

При этом грузы должны отвечать следующим требованиям:

сопровождаться международным ветеринарным сертификатом, требуемым страной-импортёром (страной-назначениея);

транспортироваться в закрытых контейнерах с мощностей происхождения в страну-импортёр (страну-назначения);

оператор рынка должен заблаговременно уведомлять соответствующий пограничный пункт контроля о ввозе таких грузов путём заполнения первой Части 1 общего документа здоровья для ввоза (CHED-P) через информационную систему ЕС – TRACES NT;

ввозиться и вывозиться с территории ЕС через одобренные пограничные пункты контроля.

Как сообщала Одесса News, из-за полномасштабной российской агрессии шесть морских портов не могут принимать и отправлять грузы.

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