Кому в Одессе 19 ноября отключат свет

19 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:
- Гимназическая улица — 23, 25 — с 09:00 по 19:00
- Итальянский бульвар — 2, 4, 11 — с 09:00 по 19:00
- Коблевская улица — 1, 2, 2/4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 24 — с 09:00 по 19:00
- Левитана улица — 123Б — с 09:00 по 19:00
- Мечникова улица — 2, 2а, 4, 6а, 7, 12, 14 — с 09:00 по 19:00
- Новосельского улица — 14, 16, 17, 24, 28, 30, 32 — с 09:00 по 19:00
- Педагогическая улица — 46, 46а, 46А — с 09:00 по 17:00
- Старопортофранковская улица — 5, 6, 7, 9, 11, 13, 25 — с 09:00 по 19:00.
Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.
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