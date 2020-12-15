Кто в Одессе 16 декабря останется без света

16 декабря в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Амурский переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|1-й Лазурный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|1-й Ползунова пер.: 12А, 19
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|1-й Восточный пер.: 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|2-я Ползунова: 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а/22, 9, 10, 11, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|2-й Амурский пер.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|2-й Лазурный пер.: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|2-й Восточный пер.: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|20:00
16 дек.
|2-й пер. Амундсена: 5, 5/13, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16А, 17, 17А, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 24а, 25А, 26, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34А, 53
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|2-й пер. Амундсена: 3/4, 6/3
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|3-й Амурский пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|3-й Лазурный пер.: 1А, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5а, 5б, 6, 6А, 9, 10, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|3-й пер. Амундсена: 6/2, 6/7, 65, 610
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|3-й пер. Амундсена: 6/9
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|36-я Линия: 15, 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|36-я Линия на жилом массиве: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|37-я Линия на жилмассиве: 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|38-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|39-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|4-я Линия Марии Демченко: 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|4-й Амурский пер.: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|4-й Лазурный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|40-я Линия на ж/м: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|41-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|42-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 10А, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|43-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|44-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|45-а Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|46-я Линия на ж/м: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|47-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|48-я Линия на ж/м: 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|49-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|5 Декабря: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 15, 16, 18, 29
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|5-й Лазурный пер.: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|50-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|52-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|54-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 15
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|55-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|6-й Лазурный пер.: 3, 4, 5, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Аэродромная: 1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Амундсена: 112, 114, 116, 119, 119А, 122, 124, 126, 126А
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Амурская: 1, 2 А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21 А, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 33/2, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46 А, 47, 53, 55/2, 57, 57А, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Ангарськая: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 36, 37
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Бахчевая: 1, 1-А, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10-А, 11, 11А, 12, 12-А, 12Б, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16-А, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 20, 20-А, 22, 24, 26, 30, 31, 31-А, 34, 36, 36А, 36Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Березанская: 3/12
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Бородинская улица: 48, 48-А, 50, 54, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78-А, 80, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85-А, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 94 А, 95, 96, 96-А, 97/1, 97А, 99, 99-А, 100, 100а, 101, 101А, 101Б, 103, 104, 105, 106, 106-А, 106-Б, 107, 108, 108-А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112-А, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119-А, 119б, 120, 121, 122, 122-А, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 131а, 133, 133-В, 135, 137, 137А, 137Б, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Бородинский пер.: 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Братская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Белорусская: 2, 4, 4а, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 14а, 16а, 18, 20, 22, 22а, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Вершинная: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 10б, 10г, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 16/1а, 16/2, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 33
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Вишнёвая: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_10, 10_12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Вишнёвый: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Вирского: 1-А/1, 1Б, 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Витебская: 1а
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Горизонтальная: 1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 49А, 50
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Дальницкое Шоссе: 3, 5, 7, 9, 13А, 13, 15, 17, 27А, 29, 37А, 39, 49А, 53, 63, 109А, 115, 121, 125, 131, 133А, 139, 149, 159
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Дача Ковалевского: 110/1, 116А, 116-Б
Вид отключения: аварийное. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Дунайская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Эстонская: 1, 2а, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5а, 6, 6/1, 6а, 8, 8а, 10-А
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Зерновая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26\1, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Злаковая улица: 1А, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/2, 31\1
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Казанская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11 В, 11а, 11Б, 11г, 13а, 14, 14Б, 15, 18, 20, 22 А, 23, 24, 25
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Курганская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Луцкая: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Леонова улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 42Б, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 60а, 60б, 62
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Локальная улица: 1, 1А, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Магистральная улица: 39, 41, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 45Б, 47, 47В, 49, 49А, 51, 51а, 51Б, 53, 53а, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68а, 68д, 69, 70, 72, 72А, 74, 74А, 76, 78, 78А, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86-А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 94-А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100 А, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118б, 120, 122
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Маковая ул.: 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Маковый пер.: 2, 2А, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Марии Демченко: 1, 1/1а, 1/2, 1/4, 1/7, 1-Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 3лин24, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 50, 81, 97
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Марии Демченко, 4-я Линия: 1, 3, 7, 14уч, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 52, 54, 60, 64/12, 67А, 68, 68А, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 237, 243, 265
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Марии Демченко. 5-я Линия: 6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 78/40, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Марии Демченко.1-я Линия: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Марии Демченко.2-я Линія: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Марии Демченко.3-я линия: 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Марии Демченко.6-я Линия: 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Николая Аркаса ул.: 47, 47\2, 47А, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 63\1, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 73, 73б, 75, 75б, 77, 78, 78-А, 78Б, 79, 80, 81, 81А, 81В, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101а, 101б, 101В, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 110-А, 111, 112, 113, 113\2, 114, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 120, 122, 122А, 122В, 124/1, 124/2, 126, 128, 128-А, 130, 132, 132А, 134, 134а, 134Б, 136А, 136-А, 140, 142, 142-А, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162а, 164
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Николая Аркаса ул.: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/10, 14/3, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|20:00
16 дек.
|Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Мичурина: 3а, 3а4, 3б, 3, 5, 5а, 5б, 7в, 34
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Нескучная ул.: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Нескучная улица: 1А, 8, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|20:00
16 дек.
|Новосельского ул.: 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Нежинская ул.: 62, 64, 65, 66
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Огородная ул.: 43, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 103А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Огородная улица (Авангард): 101
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Озёрная ул.: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Патриотическая ул.: 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 80-А, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86/94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92-А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106А, 107, 108, 109, 111, 112/, 112А, 113, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118б, 119, 120, 121, 122, 122а, 122-Б, 123, 124, 124-Б, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 158А, 160
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Педагогическая: 46
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Петра Лещенко ул.: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|20:00
16 дек.
|Петра Лещенко ул.: 2, 8, 10, 12, 14, 18, 18А, 20, 42, 44, 46, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 89-А, 89б, 91, 92, 93, 93 Б, 93А, 93-Б, 93В, 95, 95А, 96, 97, 97-А, 98, 102г, 102Д, 103, 104, 105, 106, 107
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Просвещения: 1а, 1В, 1, 1/1, 1/16214, 1/5, 1/7, 2, 3, 3/2, 3/а, 3а, 4, 4а, 4б, 5, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Проточний провулок: 1, 1/1, 3, 5, 8, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Северная ул.: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|20:00
16 дек.
|Северная ул.: 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 35В, 37, 37А, 39А, 41, 43, 43Б, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62 А, 63, 65, 66, 66 А, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 72 А, 73, 74, 74 Б, 75, 76, 77, 78, 78 А, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 116/2, 118, 120, 122, 124, 124 А, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 180А, 182, 188
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Северный пер.: 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 45, 46, 47
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Песочная: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36_38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Песочный: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Ракетная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Раздольная: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Санитарная ул.: 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18А, 19, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37/1, 37А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Сосюры ул.: 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 61А, 67
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Сосюры ул. (Овидиоп): 41
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Спиридоновская ул.: 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Степовая (Шевченко): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Тираспольское Шоссе ул.: 31, 37, 37/3, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59Б, 59В, 61, 61а, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 149А, 151, 152, 153, 155, 155А, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Тираспольское (Дзержинского): 28
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Тираспольское (Дзержинского): 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Тираспольская улица: 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Усатова: 28, 29, 39
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|16:00
16 дек.
|20:00
16 дек.
|Ученическая улица: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 11-А, 12, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 18, 18-А, 19, 19б, 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 55Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Чапаева (Н.Огренича): 1а, 1А3, 1-Б, 1, 1/1, 1/1А, 1/2-А, 1/3, 1/3-В, 1/3ж, 1/3з, 1/5, 2, 2/2, 2/3, 2А, 2Д, 4, 4/1, 4/2, 4/2И, 6, 6/1, 6/4, 6/а, 6-6а, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9б1, 11, 12, 12Б, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Черкасская ул.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 28
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Черновицкий-Стах пер.: 1, 2-А, 2, 3, 4, 4А, 4-А, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13А, 13-А, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Чумацкая: 108, 109
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Чумацкая ул.: 61, 77, 85, 91, 103Б
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|12:00
16 дек.
|Ширшова: 10, 12, 14, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73_75, 77
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|Якутская: 2, 4, 6, 6а, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|массив №1: 4
Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|17:00
16 дек.
|пер. Эстонский: 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.
|пер. Правды: 4
Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу.
|9:00
16 дек.
|18:00
16 дек.