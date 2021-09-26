«Верные жёны» приедут в Одесскую Музкомедию из Киева

Спектакль «Верные жёны» привезут в Одессу киевляне 2 октября.

Сюжет этого детектива по пьесе драматурга Влады Ольховской таков:

День рождения Алисы, только что вернувшейся из двухлетнего путешествия, собирает в её квартире старых подруг. Вечеринка кажется предсказуемой, пока среди подарков не обнаруживается окровавленное ожерелье. Попытки понять, кто послал его и кому оно предназначено, показывают, что верные жёны, добропорядочные домохозяйки и тихие хранительницы семьи не так уж безгрешны и жестокое преступление может скрываться в прошлом каждой из них.

В ролях: актрисы театра и кино Вера Кобзарь, Наталия Васько, Анна Кошмал, Анастасия Салата, актриса Киевского академического театра «Золотые ворота» Виталина Библив, народная артистка Украины, актриса Киевского академического Театра юного зрителя Анжелика Гирич.

Режиссёр Таня Губрий, Киевский академический театр «Золотые ворота».

Цена билетов от 220 до 880 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 2 октября, суббота, 19:00.

Место проведения: Музкомедия.

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