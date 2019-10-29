Водная полиция Болграда не дала браконьерам полакомиться раками

Полицейские Болградского отделения совместно с работниками водной полиции в ходе профилактического рейда на озере Ялпуг разоблачили правонарушителей.

Как сообщает Болградское отделение полиции в Одесской области, в ходе рейда выявили двух рыбаков, которые грузили в свой автомобиль четыре десятка раколовок, а неподалёку в камышах найдены мешки с восемью сотнями раков. Также были обнаружены и изъяты две лодки с несоответствующими регистрационным документам номерами.

Также правоохранители проверили пункт аренды лодок, расположенный на берегу озера. На месте полицейские обнаружили и изъяли запрещённые средства ловли рыбы и раков.

По данным фактам следователи начали уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) и ст.290 (уничтожение, подделка или замена идентификационного номера, номеров двигателя, шасси или кузова, или замена без разрешения соответствующих органов номерной панели с идентификационным номером транспортного средства).

Сейчас полицейские принимают меры по установлению полного круга лиц, причастных к совершению этих правонарушений.

Фото и видео: Нацполиция. Одесская область