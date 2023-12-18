Южная Корея передала Украине 10 машин для разминирования, а Литва — патроны и снаряды

Южная Корея передала Украине 10 машин для разминирования, а Литва — новую партию военной помощи.

По информации Центра транспортных стратегий со ссылкой на Посольство Украины в Южной Корее, техника для разминирования производства хорватской компании DOK-ING будет распределена между подразделениями ГСЧС, задействованными в процессе гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины.

Отмечается, что машины уже прибыли в пункт назначения.

Вооружённые силы Литвы передали Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов для переносных противотанковых гранатомётов малой дальности, а также около тысячи раскладных кроватей, сообщает литовский вещатель LRT со ссылкой на Минобороны Литвы.

Уточняется, что кроме регулярной отправки военной техники, боеприпасов Литва также активно обучает украинских военнослужащих, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию, консультации экспертов и выделяет средства в международные фонды для Украины.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года Южная Корея вместе с американским агентством USAID объявили о выделении дополнительной помощи в размере 5 миллионов долларов на закупку удобрений для украинского аграрного сектора.

В ноябре 2023 года Литва передала Украине пакет помощи, в который вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих продовольственных пайков.

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