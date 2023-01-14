325-й день войны: тяжёлая битва на востоке Украины продолжается

Начался триста двадцать пятый день героического противостояния украинского народа против российского военного вторжения. ВСУ продолжают отражать атаки врага. Тяжёлые бои ведутся на Бахмутском направлении.

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 14 января, за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по оккупированным оккупантами районам.

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 8 районов концентрации живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объекта врага за прошедшие сутки.

Обстреливая населённые пункты, враг продолжает разрушать инфраструктуру и дома гражданского населения, нарушая тем самым нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

За минувшие сутки враг нанёс 15 авиаударов и 5 ракетных ударов, 2 из них по гражданской инфраструктуре города Костантиновка Донецкой области, совершил более 95 атак из реактивных систем залпового огня, в частности, по Херсону.

Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Продолжает наступать на Бахмутском направлении.

Противник также ведёт лишённые успеха наступательные действия на Авдеевском направлении. На Купянском и Лиманском направлениях не перестаёт пытаться улучшить тактическое положение.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбивали атаки оккупантов в районах населённых пунктов Площанка, Билогоровка и Червонопоповка в Луганской области и Роздолевка, Силь, Красная гора, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Креминная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новосёлка в Донецкой области.

На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Невское Луганской области, на Новопавловском — Угледар, Времевку и Золотую Ниву Донецкой области.

Продолжаются вражеские обстрелы из танков, миномётов, ствольной и ракетной артиллерии населённые пункту Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщала Одесса News, французские колёсные танки AMX-10RC будут доставлены в Украину до 1 марта.

На главном фото бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб, ОК «Юг»/Facebook

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