Умер режиссёр Роман Виктюк

Советский, украинский и российский театральный деятель и режиссёр, народный артист Украины Роман Виктюк умер на 85 году жизни.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощницу художественного руководителя Театра Романа Виктюка Людмилу Исакович.

«Роман Григорьевич скончался», — заявила она.



27 октября стало известно, что Виктюка госпитализировали с коронавирусом.

Роман Виктюк родился во Львове 28 октября 1936 года. Учился в московском Государственном институте театрального искусства (ГИТИС), после его окончания вернулся во Львов. Здесь работал актёром в театре юного зрителя, а позже создал театральную студию при Львовском дворце пионеров.

В дальнейшем Виктюк работал во многих городах бывшего СССР: Твери, Вильнюсе, Таллине, Киеве, Одессе, Саратове, Казани, Риге, Москве. В 1991 году Виктюк основал в Москве театр своего имени и был его главным режиссёром и художественным руководителем.

Он также основал танцевальную школу в Италии, филиал театра в Израиле.

Виктюк был участником многих театральных проектов в Украине. Режиссёр был автором более 250 театральных постановок, среди которых «Дама без камелий», «Мадам Баттерфляй», «Лолита» и другие.

Режиссер — народный артист Украины и России, член Института драматического театра в Италии, лауреат театральной премии Maratea Центра европейской драматургии, премии «Киевская пектораль», премии союза театральных деятелей Украины «Триумф», международной премии Института итальянской драмы за лучшее воплощение современной драматургии.

В 2014 году Виктюк поддержал Украину.



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