В Одессе обезьяньей оспы нет

Состоялся брифинг директора городской клинической инфекционной больницы Светланы Лаврюковой, одной из тем которого стал вопрос о вирусе оспы обезьян.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

«В Украине случаи заболевания обезьяньей оспой не зарегистрированы», — проинформировала Светлана Лаврюкова.

«По имеющимся данным, оспа обезьян протекает не так бурно, как натуральная. Заболевание протекает тяжелее, если человек заразился непосредственно от обезьяны. Инкубационный период обезьяньей оспы — 5-21 день. Для того, чтобы заболеть, необходим тесный длительный контакт с заболевшим человеком», — утверждает специалист.

Как заверила директор Одесской инфекционной больницы, «у врачей есть алгоритм противоэпидемических мероприятий в случае поступления человека с подозрением на оспу обезьян».

Одесса News сообщала, что по информации Главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в стране не зафиксирован ни один случай заболевания холерой.

Видео: «Одесса»

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