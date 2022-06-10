В Одессе обстрелов нет, но взрывы гремят: военные дают комментарий

Звуки взрывов в Одессе и области во время воздушной тревоги за последние сутки — это учения.

Так комментирует пугающие одесситов взрывы в Теlegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«На Одесчине в ночь на 10 июня не было вражеских обстрелов. Но гремели взрывы, связанные с выполнением боевых заданий подразделениями сил обороны юга Украины. Воины шлифуют ратное мастерство, а также осваивают новые виды вооружения, в том числе переданные Украине западными странами, которыми вскоре будут освобождать от захватчиков нашу землю», — отметил Братчук.

По его словам, сохраняется угроза ракетной атаки с моря, тщательно отслеживают военные также ситуацию на Дунайском направлении, откуда уже пытались прорваться вражеские диверсионно-разведывательные группы через устье Дуная.

Братчук добавил, что в то же время воины оперативного командования «Юг» наносили в течение суток ракетно-артиллерийские и авиаудары по врагу. В частности, уничтожены 33 оккупанта, реактивная система залпового огня «Град», несколько единиц бронированной техники, пять складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Как сообщала Одесса News, на береговой линии Чёрного моря ВСУ уже разместили американские противокорабельные ракеты Harpoon, которые передала Украине Дания.

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