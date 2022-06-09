Холеры в Одессе нет

Одесситам рассказывают очередные байки с целью посеять панику.

Вслед за соседними областями, в одесских группах Viber и Telegram начала распространяться недостоверная информация о якобы возможности заражения воды холерой, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Оснований для паники нет. По информации Главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в стране не зафиксирован ни один случай заболевания холерой.

Что касается Одессы, то предпосылки для возникновения заболевания отсутствуют, поскольку качественное водоснабжение и водоотвод города обеспечивают надлежащее соблюдение санитарных условий.

Подразделения филиала «Инфоксводоканал» обеспечены необходимым запасом реагентов и работают в штатном режиме с соблюдением всех технологических требований. Вместе с этим, европейское оборудование и технология очистки применяемой воды «Инфоксводоканалом» позволяет устранять возбудителей любых кишечных инфекций — как вирусологических, так и бактериологических.

Кроме того, на всех этапах водоподготовки по более чем 55 показателям круглосуточно осуществляется лабораторный контроль. Сотрудники предприятия проверяют не только речную воду на содержание бактериологических и вирусных загрязнителей, но и воду в сети в различных локациях города.

Кроме «Инфоксводоканала» параллельный лабораторный контроль осуществляет и государственная санитарная служба. По результатам последних исследований, вода в Одессе отвечает всем санитарным требованиям к питьевой воде.

Настоятельно просим одесситов не распространять фейковую и сомнительную информацию без предварительной проверки, сообщает областная государственная санслужба.

Как сообщала Одесса News, в мае городской голова Одессы Геннадий Труханов опроверг фейки Минобороны РФ о якобы размещении в городских школах тяжёлого вооружения.

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