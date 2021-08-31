В одесской больнице №11 открыто новое приёмно-диагностическое отделение

31 августа Одесский городской голова Геннадий Труханов открыл новое приёмно-диагностическое отделение в городской клинической больнице №11.

Как сообщает официальный сайт города, открытие приурочено ко дню рождения Одессы.

Отмечается, что приёмно-диагностическое отделение обустроено в отдельно стоящем корпусе с оборудованным круговым подъездом машин «скорой помощи». Проведено благоустройство территории, обустроены фонтан и зона отдыха. Оптимальное расположение здания напротив центрального входа в больницу и продуманная логистика позволяют обеспечить максимально быстрое оказание помощи ургентным пациентам.

«В одном корпусе по принципу «emergency room» сконцентрированы все диагностические и лечебные экстренные службы: компьютерная томография, рентгенологическая, эндоскопическая и ультразвуковая диагностика, операционные залы, послеоперационный блок на восемь коек, палаты интенсивной терапии, палата терминальных состояний и инфекционный изолятор», — говорится в сообщении.

Мультидисциплинарные бригады врачей могут одновременно оказывать помощь пациенту с несколькими заболеваниями. За средства городского бюджета приобретены современное медицинское оборудование и мебель.

«Сегодня пациента с политравмой не нужно возить по всей больнице – он получит всю необходимую диагностику и лечение в одном отделении. Для ургентных больных иногда важна каждая минута, поэтому новое отделение, где под рукой всё новейшее оборудование, – это спасённые человеческие жизни. Это один из подарков одесситам ко Дню города. Мы видим, как преображается Одесса, и показываем своё отношение к одесситам не на словах, а конкретными делами, создавая достойные условия для лечения пациентов и работы медиков», – отметил Геннадий Труханов.

Ранее в горклинбольнице №11 был проведен капитальный ремонт и открыты новые отделения гинекологии и переливания крови. Запланирован дальнейший поэтапный ремонт всех отделений больницы, в том числе создание в ГКБ №11 нового кардиологического отделения на 40 коек и 6 коек интенсивной терапии кардиологического профиля.

Как сообщала Одесса News, в августе после реставрации открылся Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им.В.Василько.

Фото: «Одесса»

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