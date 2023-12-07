Одесский оперный приглашает на балет «Баядерка» и оперу «Севильский цирюльник» 

На выходных 9 и 10 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Баядерка» и опера «Севильский цирюльник».

В субботу, 9 декабря, театр показывает балет в 3-х действиях «Баядерка», основанный на романтичной индийской легенде о несчастной любви храброго воина и баядерки Никии — девушки, посвящённой божеству и живущей при храме всю жизнь.

Приходите в 16 часов.

Стоимость билетов 100-600 гривен. Их можно купить здесь.

10 декабря — опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» — опера-буффа по французской пьесе, одна из тех, о которых Стендаль говорил, что надо закрывать глаза на все нелепости и «только умирать от смеха и удовольствия».

Цена билетов от 100 до 600 гривен. Их можно купить здесь.

Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.

Приходите к 16:00.

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