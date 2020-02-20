США вернули Украине картину, похищенную нацистами в 1943 году

ФБР США передало Украине картину художника Пьера Луи Гудро «Влюблённая пара», которая во время Второй мировой войны была похищена нацистами из Киевского национального музея Ханенко и впоследствии оказалась за океаном.

Церемония передачи полотна состоялась в постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.



Украинскую сторону представлял министр иностранных дел Вадим Пристайко, американскую – старший специальный агент управления ФБР в Нью-Йорке Уильям Гейл.

«Картина была обнаружена в 2013 году. Она хранилась в одном из аукционных домов Нью-Йорка», — сказал Гейл.



По его словам, предыдущих владельцев удалось убедить вернуть картину без финансовой компенсации — ведь она была похищена и вывезена из Украины незаконным путём.

Вадим Пристайко выразил благодарность американской стороне за сотрудничество в возвращении картины. Министр пояснил, что некоторое время она будет храниться в украинской дипмиссии, а после оформления таможенных документов вернётся в музей Ханенко.

«Киев продолжит работу ради возвращения других объектов культурного наследия, которые были незаконно вывезены из Украины, в частности, после начала оккупации Крымского полуострова», — подчеркнул глава МИД.

Кстати. Картина Пьера Луи Гудро «Влюблённая пара», написанная в 1924 году, была передана в Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве, согласно завещанию коллекционера Василия Щавинского. В 1943 году нацисты вывезли её в Германию.

Полотно считалось утерянным, но в 2013 году оно вошло в список предметов искусства, выставленных на сайте одного из аукционных домов в Нью-Йорке. Как выяснилось, до этого картина принадлежала частным коллекциям в Лондоне и в Массачусетсе (США).

Как сообщала Одесса News, в 2013 году Национальный музей истории Украины в Киеве и четыре крымских музея передали в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 584 экспоната из своих коллекций на выставку «Крым — золото и тайны Чёрного моря», которая завершилась 31 августа 2013 года. Музей Алларда Пирсона отказался возвращать «скифское золото» как музеям Крыма, так и Национальному музею истории Украины по причине аннексии Крыма Россией.

После аннексии украинского полуострова, российская сторона заявила, что коллекция скифского золота принадлежит Крыму.

Дело о возвращении бесценных предметов искусства уже более 6 лет рассматривается в нидерландских судах.

Фото: Укринформ