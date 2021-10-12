Реальные истории живых людей покажут в Одесском театре на Чайной

Спектакль «Я.Люблю.Тебя» в Одесском театре на Чайной — необычный: на сцене не будет литературного текста с художественными оборотами. На сцене реальные истории живых людей.

Херсонский режиссёр Евгений Резниченко так комментирует свою творческую задумку: «Спектакль сделан в формате вербатима — разновидность документального театра, где артист ищет персонажа и берёт у него интервью на заданную тему, и потом воспроизводит на сцене в образе персонажа, давшего это интервью. Мы не переписывали наши интервью в литературные тексты, а ребята их рассказывают так, как они у них родились на первом этапе работы. Поэтому на сцене очень живая речь. Для всех нас эта работа была экспериментом, так как мы все впервые столкнулись с таким форматом, в итоге у нас получился «свой» вербатим».

В спектакле используется нецензурная лексика.

Продолжительность 80 мин.

Цена билета от 40 до 200 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 17 октября, воскресенье, 19:00.

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod