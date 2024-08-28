Одесский зоопарк приглашает в гости к самым маленьким в мире обезьянкам — Мане и Болику

В Одесском зоопарке появилась новая экспозиция с самыми маленькими обезьянами в мире — мармозетками.

Маня и Болик, так зовут обезьянок, очень любят наблюдать и рассматривать посетителей. Им 3 годика. Игрунка карликовая (Cebuella pygmaea) – небольшой вид обезьян Нового света родом из тропических лесов Амазонки в Южной Америке. Самая маленькая обезьянка, весом 100-120г, внешностью похожа на белку. Длина тела 12-15.5 см, длина хвоста может быть 19-20см.

Питаются насекомыми, фруктами, почками, цветами, яйцами мелких птиц.

Экспозиция мармозеток находится напротив вольера слонихи Венди.

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