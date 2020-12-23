Ещё 792 новых коронавирусных больных появились в Одесской области за сутки

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 792 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила Одесская облгосадминистрация со ссылкой на областной лабораторный центр.

В числе заболевших за сутки 29 детей и 45 медицинских работников.

Отмечается, что всего по состоянию на утро 23 декабря в Одесской области было зафиксировано 66 295 случаев COVID-19 — у 39 599 женщин и 26 696 мужчин.

Умерли за сутки от коронавируса 17 человек.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 959 человек: Одесса — 463 (+8 за сутки), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 43, Измаил — 47, Подольск — 2, Теплодар — 1, Черноморск — 27, Южный — 15 (+1), районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 19 (+2), Балтский — 1, Березовский — 15, Б.Днестровский — 27, Беляевский — 38, Болградский — 30, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 25, Килийский — 13 (+1), Кодымский — 10, Лиманский — 28 (+3), Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 19, Окнянский — 3, Подольский — 27, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 5, Саратский — 22 (+1), Тарутинский — 13, Татарбунарский — 9 (+1), Ширяевский — 6.

Всего выздоровели — 30 740 человек: Одесса — 16325, Балта — 199, г.Б.-Днестровский — 612, Измаил — 1 345, Подольск — 61, Теплодар — 92, Черноморск — 99, Южный — 779, районы — Ананьевский — 71, Арцизский — 755, Балтский — 48, Березовский — 501, Б.Днестровский — 88, Беляевский — 1 070, Болградский — 1 531, Великомихайловский — 171, Захаровский — 199, Ивановский — 420, Измаильский — 328, Килийский — 290, Кодымский — 110, Лиманский — 1 125, Любашевский — 182, Николаевский — 172, Овидиопольский — 601, Окнянский — 235, Подольский — 535, Ренийский — 243, Раздельнянский — 453, Савранский — 90, Саратский — 712, Тарутинский — 499, Татарбунарский — 599, Ширяевский — 200.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 23 декабря:

Одесса — 29 923 (дети — 1 422, медработники — 767)

— 29 923 (дети — 1 422, медработники — 767) Балта — 649 (дети — 12, медработники — 54)

г.Белгород-Днестровский — 1 143 (дети — 39, медработники — 64)

Измаил — 3 750 (дети — 134, медработники — 118)

— 3 750 (дети — 134, медработники — 118) Подольск — 278 (дети — 18, медработники — 15)

Теплодар — 282 (дети — 14, медработники — 9)

Черноморск — 2 349 (дети — 175, медработники — 22)

Южный — 1 432 (дети — 79, медработники — 23)

Ананьевский район — 309 (дети — 21, медработники — 18)

Арцизский — 1 222 (дети — 49, медработники — 49)

Балтский — 382 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 1 074 (дети — 91, медработники — 47)

Б.-Днестровский — 565 (дети — 23, медработники — 29)

Беляевский — 2 745 (дети — 181, медработники — 180)

— 2 745 (дети — 181, медработники — 180) Болградский — 2 243 (дети — 127, медработники — 95)

В.Михайловский — 458 (дети — 32, медработники — 23)

Захаровский — 323 (дети — 15, медработники — 12)

Ивановский — 689 (дети — 44, медработники — 35)

Измаильский — 1 421 (дети — 100, медработники — 38)

Килийский — 1 037 (дети — 45, медработники — 57)

Кодымский — 427 (дети — 20, медработники — 6)

Лиманский — 2 737 (дети — 165, медработники — 110)

Любашевский — 593 (дети — 26, медработники — 5)

Николаевский — 357 (дети — 34, медработники — 19)

Овидиопольский — 2 556 (дети — 165, медработники — 55)

Окнянский — 506 (дети — 11, медработники — 7)

Подольский — 1 781 (дети — 108, медработники — 89)

Раздельнянский — 1 017 (дети — 36, медработники — 48)

Ренийский — 756 (дети — 34, медработники — 57)

Савранский — 482 (дети — 13, медработники — 5)

Саратский — 807 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 753 (дети — 42, медработники — 20)

Татарбунарский — 869 (дети — 40, медработники — 23)

Ширяевский – 380 (дети — 1, медработники – 2).

Проведено ИФА-тестирований – 128 302, в том числе за сутки — 864; ПЦР-тестов — 305 800, в том числе за сутки — 2 604.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на территории Одесской области заболевание коронавирусом было зафиксировано у 914 человек.