Когда больше делать нечего: как украинские министры борщ варили

Министерство культуры и информационной политики вместе с ОО «Институт культуры Украины» 25 декабря при участии известного шеф-повара Евгения Клопотенко провели онлайн-презентацию «Культура приготовления украинского борща» в рамках кампании в поддержку включения этого элемента в культурное наследие ЮНЕСКО.

Как сообщала Одесса News, соревноваться в культуре приготовления борща должны были 5 чиновников, занимающих в государстве важные чины: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.

Однако незадолго до эфира два министра «соскочили» с темы — Кулеба и Малюська. Их заменил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.



Таким образом, вместо пяти четверо министров вышли на онлайн-батл по приготовлению украинского борща, разделившись на две команды: в одной — Ткаченко-Стефанишина, в другой — Петрашко-Абрамовский. Модерировал соревнование популярный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Победила команда Ольги Стефанишиной и Александра Ткаченко, которые приготовили борщ с вишнями.

«Сегодня мы обратили внимание украинцев на то, что борщ является нашим традиционным семейным блюдом. Борщ прошёл свой путь сквозь поколения, от бабушки к матери, и сегодня мы передаём его рецепт своим детям. Для того, чтобы украинский борщ таки остался нашим потомкам, мы стремимся к включению «Культуры приготовления украинского борща» в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И это абсолютно возможно, уже в ближайшие годы», — отметила вице-премьер-министр.

Несмотря на то, что борщ с вишнями одержал победу, министры согласились, что это не победа ингредиента, а победа украинского борща в целом на общенациональном уровне.

«Борщ наш! Украинский. И никакая пропаганда или откровенная попытка кражи нашего традиционного блюда не сможет отрицать идентичность и культурное наследие нашего народа через кулинарный батл. Война за борщ, как и за украинские территории продолжается. И мы обязательно победим», — подытожила Стефанишина.

Александр Ткаченко сказал, что признание борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО поставит точку в специально созданных дискуссиях об этнической родине рецепта блюда.

«Мы в МКИП нацелены на включение украинского борща в культурное наследие ЮНЕСКО. Речь не идёт о гастрономической идентификации. Этот вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории. Признание борща объектом нематериального культурного наследия ЮНЕСКО — поставит точку в специально созданных дискуссиях об этнической родине рецепта блюда. Как говорила мне моя бабушка, а ей — её бабушка: борщ — украинский», — написал Ткаченко в Facebook.

Судья «борщевых» соревнований Евгений Клопотенко заявил, что теперь следует ожидать в Украине улиц, памятников в честь борща, «начнём традицию празднования мирового Дня борща и запуска тематических телевизионных шоу».

Фото: Укринформ