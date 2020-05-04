В прошедшее воскресенье в Одесской области 18 человек заболели COVID-19

На утро 4 мая в Одесской области зафиксировано 427 инфицированных коронавирусом лиц.

Как сообщает на своей странице в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, за сутки в регионе выявлено 18 новых случаев заболевания, 17 из которых — в Подольске.

«В Подольске количество пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» составляет 195 человек», — отмечает глава ООГА.

Максим Куцый сообщает также, что направленная из Одессы в Подольск группа медицины катастроф продолжает работать в городе и оказывать помощь всем нуждающимся.

«После устранения замечаний и проведения усиленных противоэпидемических мероприятий и лечебных действий отмечаются следующие результаты: во всех медицинских учреждениях, где зафиксированы вспышки болезни, чётко придерживаются санитарных норм, противоэпидемических мероприятий и своевременной госпитализации; проведён анализ медицинских карт пациентов. Всем, кто находится на амбулаторном лечении и имеет хронические болезни или в зоне риска по возрасту, будет сделано КТ для заблаговременного выявления осложнений; проводится организационная/санитарно-эпидемиологическая работа с руководителями и сотрудниками предприятий, которые могут стать или стали эпидемиологическими ячейками; органам местной власти и владельцам супермаркетов и продуктовых магазинов категорически запрещается пропуск, нахождение и обслуживание людей без средств индивидуальной защиты», — написал председатель облгосадминистрации.

Однако, как заметил Куцый, «эти меры будут эффективными, если все жители строго будут придерживаться карантина. Только после уменьшения прироста новых больных ограничения будут смягчены».

Как сообщала Одесса News, на 9.30 утра 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случай COVID-19, из них 418 за последние сутки.