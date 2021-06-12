Одесская полиция из соцсетей узнала о неправомерных действиях своих сотрудников

Работники Одесского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции начали проверку выявленной Интернете информации о возможных противоправных действиях сотрудников полиции на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Одесской области.

«Установлено, что в настоящее время руководство парка проводит земельные работы на территории парка. Несмотря на то, что в полицию поступали сообщения о незаконности указанных действий от местной территориальной общины, по данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.1 ст.252 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда).

Отмечается, что в то же время в полицию поступали сообщения от руководства парка о препятствовании их деятельности и противоправным действиям сотрудников местной полиции.

«По указанным сообщениям назначена служебная проверка, чтобы установить все обстоятельства и законность действий сотрудников полиции», — резюмируется в полицейском сообщении Управления коммуникации Национальной полиции Украины.

Как сообщала Одесса News, директор Национального природного парка «Тузловские лиманы» Ирина Выхристюк обратилась в Госбюро расследований (ГБР) с заявлением о привлечении к уголовной ответственности некоторых сотрудников Татарбунарского отделения полиции, которые нагло вмешиваются в законную деятельность сотрудников парка по выполнению природоохранных мероприятий.

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