В результате ночной российской атаки по Одессе погиб один человек

В результате ночной российской атаки 20 июля по Одессе погиб один человек.

Об этом в Telegram сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«К сожалению, в результате ночной российской атаки имеем одного погибшего в Одессе. Погибший – охранник гражданского здания, 2002 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким…», — написал Олег Кипер.

Как сообщала Одесса News, по информации Одесского городского головы Геннадия Труханова, под завалами разрушенного здания в Одессе 20 июля проводились поиски человека, ещё один пострадавший в больнице в тяжёлом состоянии.

Фото: Укринформ

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