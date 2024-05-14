Зеленский провёл новые увольнения и назначения военных кадров

13 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки (СВР) Украины.

Указ был опубликован на сайте Главы государства.

«Уволить Алексеенко Андрея Викторовича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», – говорится в документе.

Андрей Алексеенко

Другим указом президент назначил заместителя главы СВР.

«Назначить Луговского Олега Васильевича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины», – говорится в нём.

Заместитель начальника Генерального штаба Украины генерал Михаил Драпатый назначен командующим оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», сообщили 13 мая «РБК-Украина» в командовании оперативно-стратегической группировки войск «Таврия».

Михаил Драпатый

«Согласно решению военного руководства с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», – сообщили изданию в ОСГВ «Хортица».

Драпатый, по информации «РБК-Украина», также остаётся в должности заместителя начальника Генерального штаба ВСУ. До января 2024 года Драпатый возглавлял оперативную группировку «Херсон», известен как один из командиров, руководивших освобождением правобережья Херсонской области в 2022 году. В феврале 2024 года был назначен заместителем начальника Генштаб ВСУ по подготовке военных.

ОТГВ «Харьков» отвечает за Слобожанское направление обороны. Создано во время полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении.

Драпатый в этой должности заменил генерала Юрия Галушкина.

Юрий Галушкин

Одесса News информировала о назначении в апреле 2024 года спикера Военно-морских сил Вооружённых сил Украины капитана третьего ранга Дмитрия Плетенчука начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга вместо Натальи Гуменюк.

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