Назначен новый спикер оперативного командования «Юг» вместо Натальи Гуменюк

Начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга стал капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

Об этом 22 апреля он сообщил «Укринформу».

Ранее он был спикером Военно-морских сил Вооружённых сил Украины.



«Начиная с сегодняшнего дня приступаю к исполнению обязанностей начальника Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины», – сказал агентству Плетенчук.

На посту спикера Оперативного командования «Юг» Плетенчук сменил Наталью Гуменюк, уволенную Генштабом ВСУ 19 апреля.

За три дня до этого более 140 представителей украинских СМИ обратились к высшему военному руководству страны с требованием заменить Гуменюк по причине постоянных запретов с её стороны освещать военные преступления страны-агрессора России в зоне ответственности пресс-секретаря Оперативного командования «Юг».

Наталья Гуменюк назвала заявление представителей прессы «абсолютной неправдой». После своего ухода Гуменюк написала в Facebook: «А солнце всё равно сильнее туч».

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