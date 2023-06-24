Ночью противник нанёс очередной ракетно-авиационный удар по Украине: кто пострадал

Ночью противник нанёс очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

«Детализированная информация будет обнародована впоследствии», — отметили в Генштабе, однако, состоянием на 7 утра известно, что в Соломенском районе Киева в результате падения обломков сбитой российской ракеты на 24-этажное жилое здание возникли разрушения и возгорания. Найдены тела двух погибших, ранены 8 человек — сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

«Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте. Повреждено около 40 автомобилей, которые припаркованы на стоянке. Данные оперативной сводки уточняются», – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

Кроме столицы, силы ПВО работали в Днепропетровской, Киевской областях. О прилётах ракет в Кривом Роге проинформировали в местной горвоенадминистрации. По меньшей мере три прилёта ракет зафиксировали в Харькове.

По предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника сбиты силами ПВО «Восток».

«К сожалению, есть и попадание в Днепр. И снова цель рашистских преступников – частный сектор… Сейчас известно о 8 пострадавших, среди них двое — дети. Ребята 9 и 16 лет. Четверо человек госпитализированы. Произошёл пожар, который спасатели уже потушили. Полностью уничтожены 4 частных дома. Ещё 25 – повреждены. Побиты 5 хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод. Ещё один «прилёт» – по инфраструктурному объекту. Там тоже есть разрушения. Информация уточняется», — говорится в сообщении Днепропетровской облгосадминистрации.

Обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и авто, — свидетельствуют в облвоенадминистрации. Обошлось без погибших и травмированных. Работают службы ГСЧС.

В Одессе и области прилётов не зафиксировано.

Фото: Киевская городская, Днепропетровская областная госвоенадминистрации

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