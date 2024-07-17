В бою за Украину погиб помреж одесского театра Виталий Маркитан, светлая ему память

На фронте погиб Виталий Маркитан – помощник режиссёра Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. Василия Василько.

Об этом 11 июля сообщили в соцсетях театра.

Виталий Маркитан встал на защиту Украины с первых дней российского полномасштабного вторжения.

«Виталий в нашем театре работал с 2021 года. И за это время стал для васильковцев близким человеком. Горько сознавать, что никогда больше не сможем вместе творить и не сможем отблагодарить за защиту», — говорится в сообщении театра.

Одесса News сообщала о гибели 5 марта 2024 года на фронте военного из Подольска Одесской области Дмитрия Бабина.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Одесский театр им. В Василько/Facebook

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