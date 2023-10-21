Ночью в Одессе звучали сирены воздушной тревоги: что происходило

В течение суток (с 7.00 до 7.00) противник совершил пуски крылатых ракет тактической авиацией из акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Отмечается, что три ракеты неопределённого типа, направленные вечером на Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области, не достигли целей, сдетонировав в воздухе.

«Позже крылатой ракетой Х-59 враг нанёс удар по пригороду Кривого Рога. В результате попадания по территории дачного кооператива погибло 1 и ранено ещё 1 гражданское лицо, повреждены 3 дома», — говорится в сообщении военных.

Одновременно с пуском КАБ (корректируемых авиационных бомб) по прифронтовым территориям самолёты тактической авиации выпустили ракеты Х-59 по Николаевщине и Херсонщине. Удары пришлись на открытые территории, люди не пострадали.

Ночью враг также нанёс комбинированный удар крылатыми ракетами Искандер-К и БпЛА типа Shahed-131/136 по Кривому Рогу. На промышленном предприятии есть разрушение построек. Произошёл пожар, который оперативно ликвидирован. Прошло без погибших и пострадавших.

Одесса News информировала, что Президент Украины 20 октября посетил Николаевскую и Херсонскую области.

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