Высший антикоррупционный суд арестовал фигуранта дела о коррупции в порту «Черноморск», избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура, речь идёт о фигуранте, который был посредником при получении взятки в 250 тысяч долларов США бывшим исполняющим обязанности руководителя ГП «МТП «Черноморск».

«Коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокурора САП об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей одному из обвиняемых по делу о получении 250 тыс. дол. неправомерной выгоды бывшим и. о. руководителя ГП «МТП «Черноморск», а именно пособнику (руководителю субъекта хозяйствования)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания обвиняемого, но не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд, суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.

В САП напомнили, что посредник, действуя от и. о. руководителя ГП «МТП «Черноморск», вышел с предложением к субъекту хозяйствования частной формы собственности дать 250 тыс дол. неправомерной выгоды за одобрение комитетом кредиторов, среди которых ГП «МТП «Черноморск», плана санации должника – субъекта хозяйствования и совершение других действий. В то время дело о банкротстве этого общества рассматривалось в одном из хозяйственных судов, и одобрение плана санации при условии утверждения его судом позволило бы инвестору возобновить хозяйственную деятельность на территории порта предприятия-должника.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года Хозяйственным судом Одесской области удовлетворён иск Черноморской окружной прокуратуры о расторжении договора аренды имущества причалов 2-го терминала Морского торгового порта «Черноморск» площадью более 113 тыс кв.

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