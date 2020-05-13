Кому в Одессе 13 мая отключат свет

На 13 мая в Одессе запланировано очередное отключение электричества в ряде жилых домов.

Об этом сообщили в АО «Одессаоблэнерго».

Так, света сегодня, с 9.00 до 12.00, не будет у абонентов по таким адресам:

— Ольгиевская, 31, 33

— Старопортофранковская, 31, 33, 35, 39, 41

с 9:00 до 17:00

— ул. 23-я линия, 2, 4, 6

— 24-я линия, 1, 3, 5, 7

— Академическая, 16, 16в, 16б, 16а, 18

— Атамана Головатого, 64, 64а, 64б, 64в, 66, 68, 73, 73б, 75, 77, 96

— Балтская дорога, 12, 153

— ул. Богдана Хмельницкого, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66

— переулок Гагарина, 20

— ул. Героев обороны Одессы, 14, 22

— просп. Добровольского, 77, 79, 81

— ул. Дорожная, 1, 2, 3, 4, 5, 5/5, 6, 6а, 6/8, 7, 7а, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/16, 7/19, 7/26, 7/40, 8, 8/6, 8/31, 8/38, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 39а, 41, 42, 43, 44, 48, 50

— Екатерининская, 34/36, 36

— Запорожская, 2, 4/8, 8а, 9, 10, 12, 15, 15а, 15в, 16, 18, 19, 19/2, 19/84

— Курская, 123, 123а, 125

— Леонова, 57

— Леси Украинки, 2, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 20

— Магистральная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6в, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 31а, 31б, 31в, 31в/1, 31г, 31д, 31е, 31з, 31к, 31л, 31н, 31/4, 31а/7, 33, 33а, 33а/4, 33б, 34, 35, 35а, 35/2, 36, 37, 37а, 38, 39а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50а

— Малая Арнаутская, 86, 88, 107, 109, 111, 113

— Марсельская, 2а, 12

— Нескучная, 52, 52а, 52а/14, 57, 59

— Прохоровская, 51, 53, 55, 57, 59, 61

— Сосюры, 1, 1а, 55, 57, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 78, 80, 82

— Хаджибеевская, 3, 23

— Черняховского, 12, 12а, 12б, 12в, 16, 18

— просп. Шевченко, 3, 6, 14, 17, 18, 21, 22, 25

с 10:00 до 13:00

— Академика Королёва,

— Академика Филатова, 90, 92/2, 94

— Маршала Малиновского, 67, 69, 71

с 10:00 до 17:00

— Черноморского казачества, 95, 97

с 13:00 до 16:00

— Нежинская, 12

— Новосельского, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.