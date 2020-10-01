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Вся мощь украинского бизнеса соберётся в Одессе на форум BIG MONEY

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10 октября в концерт-холле «Одесса» планируется форум BIG MONEY.

По мнению организаторов, главной целью форума является популяризация предпринимательства в Украине.

«Если благодаря нашим встречам и форумам мы сможем дать толчок для развития хотя бы 1% людей, это уже оставит определённую вмятину во вселенной и в корне изменит ситуацию в стране! Мы — это не будущее! Мы — настоящее!»

Хедлайнер форума — Маргулан Сейсембаев, основатель управляющей компании Seimar Investment Group, №33 в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes в 2019 году, легенда инвестиционного бизнеса.

Спикеры:

Евгений Черняк — бизнес-спикер №1 в СНГ, автор самого популярного бизнес-канала на YouTube — Big Money. 3-е место в рейтинге 100 самых богатых украинцев

Дмитрий Гордон — украинский журналист и телеведущий, писатель, автор более 50 книг.

Марина Авдеева — сооснователь «Арсенал Страхование», заработала первый миллион долларов в 27 лет, за 3 года превратила региональную компанию в лидера рынка

Александр Конотопский — основатель и СЕО Ajax Systems, одного из самых больших производителей систем безопасности в Европе со 100% разработкой продукции в Украине

Виктория Тигипко — основатель и управляющий партнёр венчурного фонда TA Ventures, основатель клуба частных инвесторов iClub̆, президент и организатор Одесского Международного кинофестиваля.

Ведущий форума — Анатолий Анатолич, автор и продюсер проекта «Зе Интервьюер».

Время проведения форума: 11:00 — 19:00.

Билеты можно купить здесь.

Афтепати со спикерами 10 октября с 20:00 — 22:00:
  • Личное общение и сессия вопрос-ответ
  • Фуршет
  • Фотограф
  • Автограф-сессия
  • Специальный музыкальный гость — Феликс Шиндер с новой музыкальной программой.
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