Вся мощь украинского бизнеса соберётся в Одессе на форум BIG MONEY

10 октября в концерт-холле «Одесса» планируется форум BIG MONEY.
По мнению организаторов, главной целью форума является популяризация предпринимательства в Украине.
«Если благодаря нашим встречам и форумам мы сможем дать толчок для развития хотя бы 1% людей, это уже оставит определённую вмятину во вселенной и в корне изменит ситуацию в стране! Мы — это не будущее! Мы — настоящее!»
Хедлайнер форума — Маргулан Сейсембаев, основатель управляющей компании Seimar Investment Group, №33 в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes в 2019 году, легенда инвестиционного бизнеса.
Спикеры:
Евгений Черняк — бизнес-спикер №1 в СНГ, автор самого популярного бизнес-канала на YouTube — Big Money. 3-е место в рейтинге 100 самых богатых украинцев
Дмитрий Гордон — украинский журналист и телеведущий, писатель, автор более 50 книг.
Марина Авдеева — сооснователь «Арсенал Страхование», заработала первый миллион долларов в 27 лет, за 3 года превратила региональную компанию в лидера рынка
Александр Конотопский — основатель и СЕО Ajax Systems, одного из самых больших производителей систем безопасности в Европе со 100% разработкой продукции в Украине
Виктория Тигипко — основатель и управляющий партнёр венчурного фонда TA Ventures, основатель клуба частных инвесторов iClub̆, президент и организатор Одесского Международного кинофестиваля.
Ведущий форума — Анатолий Анатолич, автор и продюсер проекта «Зе Интервьюер».
Время проведения форума: 11:00 — 19:00.
Билеты можно купить здесь.
- Личное общение и сессия вопрос-ответ
- Фуршет
- Фотограф
- Автограф-сессия
- Специальный музыкальный гость — Феликс Шиндер с новой музыкальной программой.