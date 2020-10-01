Одесский водитель, наехавший на 10-летнюю девочку, ответит за её смерть в суде

Водитель, причастный к совершению ДТП в июле 2020 года возле с. Алтестово, в результате которой погибла 10-летняя девочка, предстанет перед судом.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, информируя о том, что ювенальные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего одессита, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребёнок.

Отмечается, что в начале июля этого года водитель легкового автомобиля «DODGE JOURNEY», приближаясь к пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками «Пешеходный переход» и дорожной разметкой «зебра», не сбавил скорость своего движения к безопасной или до остановки авто и совершил наезд на 10-летнюю девочку на автодороге Киев-Одесса, возле с. Алтестово Беляевского района Одесской области.

Вследствие вызванных телесных повреждений ребёнок погиб на месте.

За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года ювенальные прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего инспектора по ювенальной превенции одного из районных отделов полиции в Одессе, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.