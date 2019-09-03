В Одесской области более 30 человек отравились шаурмой

Из-за несоблюдения санитарных требований при приготовлении шаурмы произошло массовое отравление людей от этого продукта, купленного в павильоне на улице Торговой пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, около двух десятков человек находятся в больнице.

Отмечается, что и.о. председателя Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова созвала 2 сентября комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на которой была заслушана информация контролирующих служб и принято решение безотлагательной проверке всех объектов, торгующих фастфудом.



«Отравление некачественными продуктами произошло 1 сентября, за помощью к медикам обратились 37 человек. Как выяснилось, все пострадавшие употребляли шаурму, приобретённую в павильоне на Торговой улице. Проверить этот объект общественного питания инспекторам удалось только после привлечения полиции. Установлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований работниками павильона. Владельца павильона Григоряна привлекаем к ответственности», — доложила на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС ОГА представитель Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидия Степанова.

По её словам, в КУ «Городская клиническая инфекционная больница г. Одессы» госпитализировано 31 человека, из них 8 детей возрастом до 17 лет с предварительным диагнозом гастроэнтероколит. Часть пострадавших после предоставления экстренной медицинской помощи выписана из больницы. По состоянию на вторую половину понедельника, 2 сентября, в больничных палатах остаётся половина пострадавших — 18 человек, в том числе 4 детей.

Как отмечалось на заседании, по факту массового отравления людей полицией открыто уголовное производство.

Напоминаем, что на прошлой неделе в Одессе зарегистрированы 298 случаев острых кишечных инфекций, из которых 64,1% составили дети, большинство — в возрасте 1-4-х лет.