«Евробляхерам» дали отсрочку

В Украине отсрочат введение штрафных санкций к владельцам автомобилей с иностранной регистрацией и за это время разработают новый законопроект о порядке растаможивания авто.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам совещания относительно решения вопросов растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, которое состоялось 21 августа.

«С 22 августа 2019 года наступает административная ответственность водителей и владельцев автомобилей на иностранной регистрации за их использование с нарушением таможенного режима. Президентом Украины инициирована отсрочка введения штрафных санкций. По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок растаможивания автомобилей. Рабочую группу возглавит Владислав Криклий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании под председательством заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка приняли участие заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка, глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов, начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, представители Национальной полиции, ГФС и общественности.

Как сообщалось ранее, 8 ноября 2018 года Верховная Рада приняла законы, которые устанавливают льготный срок (временный) растаможивания автомобилей и усиливают ответственность граждан за использование автомобилей на еврономерах.

Предполагалось, что стоимость растаможивания авто, ввозимых для личного пользования, определяется в зависимости от базовой ставки, а также объёма двигателя и возраста авто. Также устанавливалась 50% скидка на растаможивание в первые три месяца после вступления в силу закона.

22 февраля 2019 года в Украине закончился трёхмесячный период, в течение которого можно было растаможить авто на еврономерах, уплатив 50% акцизного налога. С 24 мая к владельцам авто на еврономерах должны были начать применять штрафные санкции.

Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения на срок от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, предусмотрен штраф в 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичны размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза автомобиля: в случае превышения от 20 до 30 суток — 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто — 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме того, предусмотрена ответственность за передачу временно ввезённого для личного пользования авто во владение либо распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. Нарушителю придется заплатить штраф в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан — 34 тыс. грн.

16 мая Верховная Рада Украины отсрочила применение штрафных санкций к владельцам таких авто до 22 августа 2019 года.

16 августа стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект, которым предлагает отсрочить штрафы за пользование нерастаможенными автомобилями до конца 2019 года.