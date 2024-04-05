В Одессе при капремонте детсада подрядчики разокрали выделенные бюджетные средства

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г. Одессы направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной организации по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами.

По сообщению пресс-службы Одесской облпрокуратуры, следствием установлено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства при капитальном ремонте с внедрением энергосберегающих технологий здания детского сада по ул. Балковской в Пересыпском районе города.

«Обвиняемый внёс в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах и стоимости фактически выполненных работ и подписал их. В частности, согласно заключению экспертизы, заполнение оконных проёмов готовыми оконными металлопластиковыми блоками отражено в актах в два раза большем объёме, чем выполнено по факту, покрытие из искусственной травы вообще отсутствует, а работы по демонтажу и установке забора не выполнялись», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате таких противоправных действий Одесской территориальной общине нанесено более 1,3 млн грн ущерба.

Одесса News информировала, что директора двух подрядных компаний в Одесской области завладели государственными средствами, выделенными на восстановление энергетической инфраструктуры региона, которая была повреждена из-за российских обстрелов зимой прошлого года.

Фото: Одесская облпрокуратура

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