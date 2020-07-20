Поднятие танкера Delfi с мели у побережья Одессы затягивается

В Одессе 18-19 июля продолжалась операция по подъёму танкера Delfi, потерпевшего крушение вблизи пляжа «Дельфин» в ноябре 2019 года.

Попытки поднять танкер в субботу не увенчались успехом из-за того, что он оказался слишком тяжёлым. Поэтому в воскресенье водолазы начали работу по облегчению судна, прежде чем снова попробуют его сдвинуть с места.



«Вчера стало понятно, что судно слишком тяжёлое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня (в воскресенье — ред.) работать не будут», — рассказал в своём Facebook совладелец компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер, чьи буксиры привлечены к операции.



По его словам, подъём судна — «это сложный и трудоёмкий процесс, в которым много малоизвестных вводных. Предугадать вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за волнолом, невозможно – мы выясняем это опытным путём. Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно», — отметил Андрей Ставницер.



Бизнесмен прокомментировал вопросы, почему нельзя было поднимать судно осенью.

«Много получил вопросов почему нужно заниматься Delfi в разгар пляжного сезона. Всё просто, осенью может штормить, придётся пережидать зиму и возвращаться к проекту только весной. Сейчас самое время», — сказал Ставницер.

Специалисты определяются с датой следующей попытки подъёма Delfi.



Как сообщала Одесса News, 22 ноября 2019 года штормовые волны сорвали с якоря 60-метровый танкер Delfi под флагом Молдовы, который находился в акватории порта Южный. Судно село на мель недалеко от одесского берега (пляж «Дельфин»). Команда, состоящая из трёх граждан Украины (22-летний житель Измаила, 39-летний житель Херсона, 55-летний житель Одессы), отказалась от эвакуации, однако после того, как судно перевернулось, это пришлось сделать с помощью водолазов. Двум морякам из–за сильного переохлаждения понадобилась госпитализация, причём, в наихудшем состоянии находился капитан, который провёл несколько часов в воде.

Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский определил срок поднятия танкера с мели не позднее 20 июля.

Фото: Facebook, ТАЙМЕР