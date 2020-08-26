DELFI: завершён первый этап работ по уборке танкера с пляжа в Одессе

Завершился первый этап подготовительных работ по ликвидации с территории пляжа «Дельфин» в Одессе аварийного танкера «Delfi».

Все работы выполнялись в соответствии с утверждённым планом, сообщается на официальном сайте города.

«Всего за неполные две недели практически с нуля был выполнен колоссальный объём работ: в частности, по разбору каменной гряды, на которой лежал танкер, очистке внутренних помещений судна от наносов песка и предоставлению судну дополнительной плавучести путём ремонта повреждённых участков корпуса и герметизации отдельных отсеков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно проводилась зачистка внутренних помещений танкера от остатков нефтепродуктов с использованием гидравлической установки — нефтеулавливателя LamorLPP.

Сегодня работы проводились двумя буксирами. Для равномерного распределения их усилий по площади тонкого борта старого судна (возраст «Delfi» – 50 лет) на его корпус были наварены специальные стальные фермы.

Завершением операции стала минимизация деферента, т.е выравнивание кормовой и носовой осадки.

Перед вторым этапом танкер будет осмотрен водолазами и при необходимости будут проведены дополнительные работы по герметизации и ремонту.

Как передаёт наш корреспондент, за работами наблюдали одесситы, мэр Одессы Геннадий Труханов, за порядком — полиция.

https://youtu.be/rQfTXx3IQzI

Как сообщала Одесса News, 25 августа в Затоке Одесской области рыболовецкое судно ЯМК 0263 выбросило на пляж в районе станции Морская.

Фото: Одесса News/Александр Александров, «Одесса»

Видео: «Одесса»