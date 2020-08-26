На прошлой неделе больше всего детей родилось в одесском роддоме №7

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 255 новорожденных, в том числе четыре пары близнецов. Больше всего — в роддоме №7.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Количественное преимущество на минувшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 129 — на 13 детей больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 126 маленьких одесситок», — говорится в сообщении.

В роддоме №7 появились на свет 132 малыша.

Кстати. 24 августа после завершения ежегодной плановой дезинфекции и косметического ремонта возобновил свою работу родильный дом №1, а в роддоме №7 временно прекращена госпитализация беременных, рожениц и родильниц до 14 сентября.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в родильных домах Одессы появились на свет 245 новорожденных.