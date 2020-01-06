Затонувший на одесском пляже танкер Delfi привлекает любителей порисовать

Затонувший осенью на одесском пляже танкер Delfi продолжает быть центром притяжения.

Как сообщает Культурометр, отважные одесситы осуществляют заплывы к затонувшему судну, чтобы сделать селфи или порисовать.

Так, на корпусе появились надписи: «София» и изображение солнышка, «Катюня» с сердечком.

Как сообщала Одесса News, государственная служба морского и речного транспорта Украины обнародовала результаты расследования обстоятельств крушения танкера Delfi, в соответствии с которым причинами крушения танкера стало аварийное состояние судна — отсутствие топлива и масел на борту, потеря правого якоря, несоответствие количества членов экипажа международному свидетельству о минимальном составе экипажа (вместо пяти членов экипажа на судне находилось только трое), отсутствие на судне системы управления безопасностью.

Фото: Культурометр