Центр общественного здоровья Минздрава перестал давать статистику о больных COVID-19

Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины перестал давать статистику о больных COVID-19.

С 18 июля на сайте ЦОЗ Украины больше не публикуется информация о заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса в Украине. Модераторы отправляют своих читателей на телеграмм-канал: https://t.me/PHC_Ukraine.

Реакция многих из них последовала незамедлительно: «И что это, как не пошаговое ограничение доступа к информации? Кому мешало привычное и приемлемое представление в виде карты? Перешли к таблице, и ненадолго — ищите дальше! Кому это нужно? Не иначе, как «реакция» на комменты, которые не нравятся. И речь идёт не о предпочтениях! Зачем ограничивать доступ населения к информации о распространении коронавируса и одновременно агитировать за соблюдение противоэпидемических мероприятий — и где тут элементарная логика?»

Гораздо реже стал комментировать статистику заболеваемости в Украине и Главный санитарный врач Виктор Ляшко, уступив место своему шефу — Министру Максиму Степанову.

Одесса News в дальнейшем будет подавать и комментировать статистические данные, размещаемые на сайте аппарата СНБО, как наиболее заслуживающие доверия, если говорить вообще о таковом.

Согласно информации Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни, проводимом СНБО, по состоянию на 20 июля в Украине лабораторно подтверждены 59 493 случая COVID-19, за сутки — 651.

Отмечается также, что в течение суток зафиксированы 13 новых летальных случаев. Всего в Украине зарегистрированы 1 498 смертей от COVID-19.

Выздоровели — 31 439. Болеют сейчас — 26 556 пациентов.

Как сообщала Одесса News, на утро 20 июля в мире скончалось от коронавируса и сопутствующих ему заболеваний 608 978 человек.