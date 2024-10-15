Зачем одесский нардеп показал Шмыгалю памперсы

Народный депутат из Одессы Алексей Гончаренко с трибуны пленарного заседания Верховной Рады обратился с резкой критикой к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу недостаточного количества средств, выделяемых на детей.

Во время своего выступления Гончаренко вытащил пакет памперсов, сказав, что на выделенную помощь от государства в 860 гривен можно купить лишь одну такую пачку и останется ещё немного на погремушку.

«Показал Шмыгалю, что можно купить ребёнку на 860 грн выплаты. Набор выглядит как издевательство. Либо накорми ребёнка, либо купи ему памперсы. Чёткого ответа не получил. Говорят, что денег достаточно. Если это «достаточно», то зачем депутатам-слугам все эти ящики с долларами? Вопрос риторический», — написал Гончаренко у себя на Telegram-канале.

Фото и видео: Алексей Гончаренко/Facebook

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