Двум группам многодетных семей из Одессы предстоит эвакуация в Швейцарию

В период войны многодетным семьям из Одессы помогают найти временный приют в безопасных странах. Уже несколько групп таких семей из Одессы были направлены в эвакуацию в Швейцарию.
Как сообщает официальный «Одесса» горсовета, вскоре ещё две группы многодетных семей Одессы будут отправлены в эту страну.
Участники предстоящей поездки побывали на встрече, в ходе которой представители мэрии рассказали все подробности.
Отмечается, что швейцарская сторона предоставляет одесситам бесплатное жильё и необходимую социальную поддержку на всё время нахождения в стране.
Кроме соцпомощи, взрослым предоставлено право на работу в Швейцарии, а детям — на учёбу. Будут организованы бесплатные курсы по изучению иностранных языков.
Временная защита для многодетных семей проводится Одесской мэрией совместно со Всемирным Еврейским Конгрессом и при поддержке Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии.
Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года группа детей Одесского городского специализированного дома ребёнка №1 эвакуирована в Литовскую Республику.
Фото: «Одесса»
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