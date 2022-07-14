Двум группам многодетных семей из Одессы предстоит эвакуация в Швейцарию

В период войны многодетным семьям из Одессы помогают найти временный приют в безопасных странах. Уже несколько групп таких семей из Одессы были направлены в эвакуацию в Швейцарию.

Как сообщает официальный «Одесса» горсовета, вскоре ещё две группы многодетных семей Одессы будут отправлены в эту страну.

Участники предстоящей поездки побывали на встрече, в ходе которой представители мэрии рассказали все подробности.

Отмечается, что швейцарская сторона предоставляет одесситам бесплатное жильё и необходимую социальную поддержку на всё время нахождения в стране.

Кроме соцпомощи, взрослым предоставлено право на работу в Швейцарии, а детям — на учёбу. Будут организованы бесплатные курсы по изучению иностранных языков.

Временная защита для многодетных семей проводится Одесской мэрией совместно со Всемирным Еврейским Конгрессом и при поддержке Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года группа детей Одесского городского специализированного дома ребёнка №1 эвакуирована в Литовскую Республику.

Фото: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod