В Швейцарии установили рекорд самого длинного поезда

Швейцарская железнодорожная компания установила рекорд самого длинного в мире пассажирского поезда, преодолевшего 25-километровый маршрут через Альпы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

Отмечается, что компания Rhaetian Railway запустила поезд длиной 1,9 километра, состоящий из 100 вагонов, на части маршрута Альбула – Бернина от Преда до Бергена.

В 2008 году этот маршрут был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он пролегает через 22 тоннеля, часть из которых закручена по спирали через горы, и через 48 мостов, включая изогнутый виадук Ландвассера.

Отмечается, что всё путешествие заняло больше часа. Многие люди выстроились вдоль долины, чтобы наблюдать, как поезд преодолевает маршрут через Альпы.

Как сообщала Одесса News, Швейцария принимает у себя многодетные семьи из Одессы, предоставляя им бесплатное жильё и необходимую социальную поддержку на всё время нахождения в стране. Взрослым предоставлено право на работу в Швейцарии, а детям — на учёбу. Организованы бесплатные курсы по изучению иностранных языков.

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