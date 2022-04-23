Труханов посетил раненных в результате вражеского обстрела одесситов

Сегодня, 23 апреля, по Одессе нанесён ракетный удар.

Ракетное попадание в жилой дом. Есть пострадавшие. В городских больницах находится 8 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Мэр Одессы Геннадий Труханов приехал к раненым одесситам, пострадавшим от ракетных обстрелов.

«Ракеты оккупантов ударили по мирной Одессе, которая готовилась к Светлому Христовому Воскресению. Эти изверги ответят за всё. На нашей стороне – справедливость и будущая победа», – сказал Геннадий Труханов.

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